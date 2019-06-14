مصر تتخطى تنزانيا وديا بهدف المحمدي

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حقق منتخب مصر فوزا وديا على نظيره التنزاني 1-صفر الخميس في الاسكندرية، استعدادا لكأس أمم إفريقيا في كرة القدم التي تستضيفها بدءا من الاسبوع المقبل.

وسجل القائد أحمد المحمدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 برأسية جميلة بعد عرضية من الجهة اليسرى رفعها أحمد أيمن منصور.

وغاب عن تشكيلة المدرب المكسيكي خافيير أغيري، أفضل لاعب في إفريقيا محمد صلاح المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول الانكليزي.

وحصل صلاح مع محمد النني لاعب وسط أرسنال الانكليزي الذي خسر في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمام تشلسي، على فترة راحة اضافية بعد انتهاء موسمهما القاري في وقت متأخر، وجلس صلاح على مقاعد البدلاء طوال المباراة.

وسيطر الفراعنة على اغلب فترات الشوط الاول بفضل فارق الامكانات والخبرات فنيا وبدنيا، مقارنة بمنتخب تنزانيا العائد للمشاركة في بطولات امم إفريقيا بعد غياب دام 39 عاما.

ولاحت للاعبي مصر عدة فرص خطرة وتحديدا الثلاثي احمد علي ووليد سليمان وعمرو وردة، الا ان تألق الحارس التنزاني عيسى مانولا وامامه الدفاع المتكتل حال دون تسجيل أي هدف.

وأهدر منتخب مصر هدفا محققا حين سدد أحمد المحمدي من داخل منطقة الجزاء والمرمى الخالي من حارسه، أبعدها المدافع جاديل مايكل كاماجي من على خط المرمى إلى ركنية (45).

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مع بداية الشوط الثاني، عدل المكسيكي خافيير اغيري مدرب مصر طريقة اللعب من 4-2-3-1 الى 3–4–2–1، لزيادة الكثافة الهجومية في وسط الملعب ، وواصل مانولا التألق في الدفاع عن مرماه بتصديه لتسديدة عبدالله السعيد ثم رأسية وليد سليمان.

اخيرا اسفر ضغط الفراعنة عن هدف الافتتاح في الدقيقة 64، حين نجح احمد المحمدي في تحويل عرضية البديل احمد ايمن منصور برأسية إلى يسار مانولا.

وفي الدقيقة 70 انقذ الحارس البديل محمود عبد الرحيم "جنش" مرماه من هدف مؤكد للمنتخب التنزاني، بابعاد الكرة قبل قدمي المهاجم ميوانا ساماتا المنفرد تماما بالمرمى، ثم تصدى لتسديدة ساماتا في الدقيقة 88 واخرجها الى ركنية بصعوبة.

ويشرف أغيري، مدرب منتخبي المكسيك واليابان ونادي أتلتيكو مدريد الاسباني سابقا، على المنتخب المصري بعد خروجه من الدور الأول في مونديال 2018 حيث عاد للمشاركة بعد غياب 28 عاما.

وتحمل مصر الرقم القياسي بعدد مرات الفوز في البطولة القارية (7)، وقد حلت وصيفة في مشاركتها الأخيرة أمام الكاميرون (1-2) في الغابون عام 2017.

وبعد خوضها مباراة ودية أخيرة ضد غينيا، تفتتح مصر مبارياتها أمام زيمبابوي يوم 21 حزيران/يونيو في القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضا جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

ملخص المباراة: