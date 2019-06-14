شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات الناشئين بالجونة 4 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولى نادى الجونة موعد انطلاق اختبارات الناشئين بالنادى ، يوم 4 يوليو المقبل بالجونة.
وتقرر أن تقام الاختبارات فى الفترة من 4 إلى 7 يوليو المقبل ، لمواليد 1999 و 2001 ، بالملعب الفرعى للجونة بالغردقة.
ومن المقرر أن يتم اختيار اللاعبين المميزين فى الاختبارات و إرسالهم للإقامة فى القاهرة مع الفريق الأأساسى على أن تتولى الإدارة تكاليف الإقامة كاملة.
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