شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات الناشئين بالجونة 4 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولى نادى الجونة موعد انطلاق اختبارات الناشئين بالنادى ، يوم 4 يوليو المقبل بالجونة.

وتقرر أن تقام الاختبارات فى الفترة من 4 إلى 7 يوليو المقبل ، لمواليد 1999 و 2001 ، بالملعب الفرعى للجونة بالغردقة.

ومن المقرر أن يتم اختيار اللاعبين المميزين فى الاختبارات و إرسالهم للإقامة فى القاهرة مع الفريق الأأساسى على أن تتولى الإدارة تكاليف الإقامة كاملة.