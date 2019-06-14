شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى والصقر وفتحى وشوبيروشلتوت فى حفل زفاف ابنه أحمد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير نجوم الرياضة والاعلام على حضور حفل زفاف ياسمين ابنة اللواء أحمد سليمان، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بأحد فنادق القاهرة وعلى رأسهم الإعلامى أحمد شوبير وعصام الحضرى وأحمد حسن وأحمد فتحى جدو ومحمود فتح الله .

كما حرص على الحضور عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع، وطارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلى، وعزمى مجاهد ونجوم الكرة والإعلام والرياضة، كان منهم: عبد الحليم على ومحمد صبحى ونادر السيد وجمال عبد الحميد ومحمد أبو العلا حمادة صدقى وعلاء عبد الصادق وهشام يكن وجمال العاصى وأيمن بدرة وخالد طلعت وأحمد درويش وعمر الأيوبى رئيس القسم الرياضى باليوم السابع، ولؤى دعبس من اتحاد شمال أفريقيا لملاكمة المحترفين، ومصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة الزمالك السابق.



أحمد حسن مع العروسان



أحمد سليمان مع العروسان



أحمد سليمان وتامر حسنى



تامر حسنى يحيي الحفل



جانب من الحضور



جانب من الحضور فى الحفل



جانب من الحضور فى حفل الزفاف

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جانب منالمشاركين فى الحفل



حسنى عبد ربه خلال مشاركته فى حفل الزفاف



حسنى عبد ربه مع العروسان



حسنى عبد ربه والزميل عمر الأيوبى



عمر الأيوبى خلال مشاركته فى الحفل



كابتن-أحمد-سليمان-ونجوم-الرياضة-وعصام-شلتوت



كابتن-عصام-الحضرى-وعصام-شلتوت



نجوم-الكرة-خلال-مشاركتهم-فى-الحفل