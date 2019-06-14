شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الأهلى لـ"على معلول ": لدينا الأفضل في القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى فيديو خاص بأهداف التونسى على معلول جناح أيسر الفريق الأحمر عبر موقع التواصل الأجتماعى تويتر .

وعلق قائلا " لدينا الأفضل في القارة لدينا علي معلول ما هو أفضل هدف للاعبنا علي معلول مع فريقنا من وجهة نظرك!؟ "

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب التونسى خروج الظهير الأيسر لفريقه على معلول من قائمته التى ستتواجد بكأس أمم أفريقيا المقبلة التى تستضيفها مصر.

وأشار الاتحاد التونسى، عبر بيان رسمى، إلى أن المدير الفنى الكرواتى آلان جيراس اختار كريم العواضى لاعب النجم الساحلى بدلًا منه.

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وشارك على معلول قبل دقائق من إعلان القائمة النهائية لمنتخب بلاده فى مباراة كرواتيا مساء اليوم بديلاً فى اللحظات الأخيرة فى لقاء انتهى بفوز فريق جيريس (2-1) على وصيف بطل العالم.

على معلول شارك هذا الموسم مع الأهلى فى 24 مباراة بالدورى سجل 6 أهداف وصنع 7 لزملائه وشارك فى 2.079 دقيقة بينما شارك أفريقياً فى 8 مباريات وسجل هدفين وصنع مثلهما بمعدل 688 دقيقة لعب لتكون إجمالى مشاركاته هذا الموسم مع القلعة الحمراء 32 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 9 لزملاؤه بمعدل تهديفى كل 346 هدفا وبإجمالى دقائق لعب تعادل 2.767 دقيقة.

وانضم على معلول لمنتخب تونس فى 6 يوليو 2013 وشارك فى 55 مباراة دولية.