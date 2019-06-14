شكرا لقرائتكم خبر عن الإشعة تثبت إصابة أحمد ياسر ريان في الكاحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبت الإشعة التي أجراها أحمد ياسر ريان مهاجم فريق الأهلى ومنتخب مصر الأوليمبى والمعار الى الجونة إصابته بالكاحل بعد مشاركته مع المنتخب الأولمبى فى المباراة الودية التى جمعتهم مساء أول أمس .

ووصلت بعثة منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب إلى القاهرة فى الثامنة مساء أمس الخميس قادمة من أوزبكستان بعد خوضها لوديتين أمام اوزبكستان فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

وخسر منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب لوديتي أوزبكستان ، بنتيجة 0 / 2 فى الودية الأولى ثم 2 /3 ، فى اللقاء الثاني