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السلة تعود اليوم من البوسنة استعدادا للبطولة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود اليوم بعثة منتخب ناشئي السلة تحت 16 سنة أولاد للقاهرة قادمة من البوسنة ، بعد انتهاء معسكر الإعداد الذى أقامه المنتخب استعدادا للبطولات المقبلة .

وتأتى إقامة المعسكر فى إطار الاستعداد للمشاركة فى البطولة العربية التى تقام بأكتوبر يوم 18 يونيو، وتستمر حتى 25 يونيو الجارى

يذكر أن المغرب و السودان اعتذرا عن المشاركة فى البطولة العربية ، و التى يشارك بها 6 دول وهى كل من الجزائر، ولبنان ، والسعودية ، والبحرين وتونس بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

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