شكرا لقرائتكم خبر عن السلة تعود اليوم من البوسنة استعدادا للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود اليوم بعثة منتخب ناشئي السلة تحت 16 سنة أولاد للقاهرة قادمة من البوسنة ، بعد انتهاء معسكر الإعداد الذى أقامه المنتخب استعدادا للبطولات المقبلة .
وتأتى إقامة المعسكر فى إطار الاستعداد للمشاركة فى البطولة العربية التى تقام بأكتوبر يوم 18 يونيو، وتستمر حتى 25 يونيو الجارى
يذكر أن المغرب و السودان اعتذرا عن المشاركة فى البطولة العربية ، و التى يشارك بها 6 دول وهى كل من الجزائر، ولبنان ، والسعودية ، والبحرين وتونس بالإضافة إلى مصر المستضيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر السلة تعود اليوم من البوسنة استعدادا للبطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.