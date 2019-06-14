شكرا لقرائتكم خبر عن السلة تعود اليوم من البوسنة استعدادا للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود اليوم بعثة منتخب ناشئي السلة تحت 16 سنة أولاد للقاهرة قادمة من البوسنة ، بعد انتهاء معسكر الإعداد الذى أقامه المنتخب استعدادا للبطولات المقبلة .

وتأتى إقامة المعسكر فى إطار الاستعداد للمشاركة فى البطولة العربية التى تقام بأكتوبر يوم 18 يونيو، وتستمر حتى 25 يونيو الجارى

يذكر أن المغرب و السودان اعتذرا عن المشاركة فى البطولة العربية ، و التى يشارك بها 6 دول وهى كل من الجزائر، ولبنان ، والسعودية ، والبحرين وتونس بالإضافة إلى مصر المستضيفة.