شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب لـ"تايم سبورت": أطالب من مهاجمين المنتخب بـ"الأنانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عماد متعب مهاجم فريق الأهلى ومنتخب مصر السابق مهاجمين منتخب الفراعنة المتواجيدن الأن بـ" الأنانية " فى بعض المواقف داخل أرض الملعب وتسجيل الأهداف. وأضاف عماد متعب خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "تايم سبورت" ، أن ضعف لاعبي تنزانيا منح منتخب مصر الحرية فى التحكم بالكرة خلال أحداث اللقاء وطريقة اللعب تعتمد على الاطراف من قبل أحمد المحمدى وأحمد أيمن منصور وهذا الأمر مخاطره كبيرة من قبل الجهاز الفنى . Advertisements حقق منتخب مصر فوز صعب على تنزانيا بهدف دون رد فى اللقاء الودي الذى جمع الفريقين باستاد برج العرب ضمن استعدادات الفريقين لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

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