كاميرا سوبر كورة ترصد "وصلة هزار" بين محمد صلاح وتريزيجيه على دكة المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح محمد صلاح صديقه تريزيجيه أثناء لقاء تنزانيا فى ملعب برج العرب بالمباراة التى أقيمت بين مصر وتنزانيا فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تنطلق فى الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

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