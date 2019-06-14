شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي : لعبنا بـ3 خطط أمام تنزانيا.. ومعرفة السلبيات الهدف الرئيسي من الوديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هاني رمزي مدرب المنتخب الوطنى أن ودية الفريق أمام تنزانيا كانت جيدة ، قبل إنطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

تابع رمزي فى تصريحات لقناة TIME SPORTS لعبنا بثلاث خطط امام تنزانيا للوصول للطريقة الأفضل وهي (4-2-3-1)، ثم طريقة (4-3-3)، وأنهينا اللقاء بطريقة (3-4-3)"، وقمنا بتغيير مراكز اللاعبين أكثر من مرة للوصول للأفضل وهذا هو الهدف الرئيسي من الوديات معرفة السلبيات والعمل على حلها وأيضاً الإيجابيات و العمل على تطويرها وعلى رأسها إكتساب بعض اللاعبين الجدد الذين ظهرو بمستوي جيد.

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أضاف رمزي أن هناك حالة من الإجهاد على بعض اللاعبين بسبب ضغط المباريات الفترة الماضية ، وهناك برنامج استشفائى موضوع لذلك.

وفاز منتخب مصر على تنزانيا بهدف دون رد أحرزه أحمد المحمدي فى اللقاء الودي الذى جمعهما باستاد برج العرب بالإسكندرية.