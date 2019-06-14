شاهد نجوم الرياضة فى زفاف ابنة أحمد سليمان بكاميرا سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر العديد من نجوم الرياضة على رأسهم الإعلامى أحمد شوبير وأحمد دويدار لاعب الإنتاج الحربى حفل زفاف ياسمين ابنة اللواء أحمد سليمان، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بأحد فنادق القاهرة. لمشاهدة الفيديو والصور عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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