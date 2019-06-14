رياضة | أيمن عبد العزيز: أحمد علي يستحق أن يكون المهاجم الأساسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن عبد العزيز: أحمد علي يستحق أن يكون المهاجم الأساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى أيمن عبد العزيز نجم ومدرب نادي الزمالك السابق أن أحمد علي مهاجم نادي المقاولون العرب يستحق ان يكون مهاجم مصر الأساسي في بطولة أمم إفريقيا.

وقال أيمن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أحمد علي المفروض يكون هو المهاجم الأساسي لمصر في بطولة أمم إفريقيا".

وتابع "احمد علي هو اللاعب الوحيد الذي ظهر بشكل جيد في مباراة تنزانيا الودية، قياسًا بمستوى مروان محسن مع المنتخب فهو الأفضل للمشاركة أساسيًا".

واختتم تصريحاته :"أرى أن جنش هو الأجدر لحراسة مرمى مصر في البطولة، هو افضل حارس على مدار الموسم بالكامل، وشارك في بطولات كثيرة تحت ضغط عصبي أكثر من أي حارس مرمى آخر".