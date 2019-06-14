رياضة | الإنتاج يقترب من التعاقد مع مدافع نهضة بركان المغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنتاج يقترب من التعاقد مع مدافع نهضة بركان المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي أن ناديه اقترب بقوة من التوقيع مع عمر النمساوي مدافع فريق نهضة بركان المغربي.

وقال مهدي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لا نتحدث عن الصفقات قبل أن تتم ولكن وسائل الإعلام المغربية كشفت عن المفاوضات مبكرًا".

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وتابع: "بالفعل هناك تفاوض بين النادي وبين النمساوي الذي انتهى عقده مع ناديه المغربي".

واستكمل "الاتفاق اوشك على الانتهاء، اتفقنا على التفاصيل المادية وجاري إرسال التأشيرة الخاصة به وسيكون في مصر خلال يومين بالكثير".

واختتم تصريحاته "سينضم النمساوي إلى الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم، التفاوض معه بدأ بعد مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية بين نهضة بركان والزمالك".