رياضة | هيثم فاروق: المحمدي تعجب من طريقة لعب المنتخب الهجومية.. وصلاح في مكان آخر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيثم فاروق: المحمدي تعجب من طريقة لعب المنتخب الهجومية.. وصلاح في مكان آخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هيثم فاروق، نجم الزمالك ومصر السابق، أن أحمد المحمدي تحدث لكوكا متعجبا حول طريقة لعب المنتخب الهجومية أمام تنزانيا.

وقال هيثم خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "تعجبت من حديث المحمدي عندما قال لكوكا كيف تلعبون في الأمام".

وأكمل : "وليد سليمان زامال قادر أن يقود المنتخب المصري، لكن صلاح في مكان بمفرده ولا يقدر أحد على تعويض غيابه، فهو أحد أساطير الكرة المصرية ورمز الجيل الحالي".

وأضاف : "الثلاث حراس يقدمون مستوى جيد مع أنديتهم، ولم نكون صورة نهائية عن من يكون الحارس الأساسي بينهم".