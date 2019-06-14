رياضة | تعليق ناري من هيثم فاروق بعد استبعاد علي معلول من قائمة تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من هيثم فاروق بعد استبعاد علي معلول من قائمة تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق هيثم فاروق نجم الزمالك السابق على استبعاد علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي من قائمة منتخب تونس المشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

وقال هيثم في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "خبر استبعاد معلول من قائمة تونس اصابني بالدهشة".

وتابع:"معلول أفضل لاعب في النادي الأهلي هذا الموسم وقدم موسمًا استثنائيًا".

واستكمل:"استبعاد معلول خسارة كبيرة للمنتخب التونسي في رأيي، لو كان المدير الفني وطني لما حدث ذلك".