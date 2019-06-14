رياضة | رنيم الوليلي تتأهل لنهائي بطولة السوبر العالمي للإسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رنيم الوليلي تتأهل لنهائي بطولة السوبر العالمي للإسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فازت الدجلاوية رنيم الوليلي المصنفة الأولى على العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش علي مواطنتها نور الطيب المصنفة الخامسة عالميًا في مباراة استمرت 38 دقيقة بنتيجة أشواط (2/1) بواقع نقاط (11/1) (9/11) (11/9) في منافسات الدور النصف النهائي من بطولة السوبر العالمي للإسكواش "سي اي بي" وبذلك تصعد لنهائي البطولة لتواجه الفائز من مباراة نوران جوهر و كاميل سيرمي.

الجدير بالذكر أنه يقوم بتنظيم البطولة أندية وادي دجلة في جمهورية مصر العربية بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر والتي يأتي مجموع جوائزها 320 ألف دولار.