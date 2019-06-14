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الامارات | خميس إسماعيل طباخ ماهر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الوصل، خميس إسماعيل عن امتلاكه إمكانات رائعة في الطبخ، وذلك خلال الإجازة التي يقضيها حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، إذ نشر إسماعيل مقاطع فيديو على حسابه في «إنستغرام»، أثناء تجهيزه بعض الأكلات له ولزميله في المنتخب الوطني، لاعب الوحدة إسماعيل مطر، الذي أبدى إعجابه الشديد بالأكلات التي يعدها خميس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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