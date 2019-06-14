الامارات | خميس إسماعيل طباخ ماهر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الوصل، خميس إسماعيل عن امتلاكه إمكانات رائعة في الطبخ، وذلك خلال الإجازة التي يقضيها حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، إذ نشر إسماعيل مقاطع فيديو على حسابه في «إنستغرام»، أثناء تجهيزه بعض الأكلات له ولزميله في المنتخب الوطني، لاعب الوحدة إسماعيل مطر، الذي أبدى إعجابه الشديد بالأكلات التي يعدها خميس. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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