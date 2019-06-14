الامارات | المرزوقي يستريح من الصافرة برحلة عائلية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضى الحكم الدولي في كرة القدم سلطان عبدالرزاق المرزوقي فترة إجازة قصيرة في أوروبا مصطحباً معه أسرته، بعد انتهاء دوري الخليج العربي للموسم الكروي المنصرم الذي شارك في إدارة مبارياته. وقال سلطان المرزوقي لـ«الإمارات اليوم»: «حرصتُ على قضاء فترة إجازة مع أسرتي بعيداً عن الصافرة، وهي عبارة عن فترة استراحة قصيرة بالنسبة لي». [email protected] طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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