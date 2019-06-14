الامارات | معسكر تدريبي ألماني لـ«قوى الثقة» استعداداً لبطولة العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر تدريبي ألماني لـ«قوى الثقة» استعداداً لبطولة العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقيم فريق نادي الثقة للمعاقين لألعاب القوى معسكراً تدريبياً مشتركاً مع الفريق الألماني في مدينة بون الألمانية، استعداداً للمشاركة في ألعاب غرب آسيا التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان في سبتمبر المقبل، وبطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها دبي في نوفمبر المقبل.

تضم بعثة فريق نادي الثقة المدرب محمد بالخير، واللاعبين: بدر عباس، وأحمد الحوسني، ويحيى البلوش، وساجان توان مساعداً للمدرب.

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من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين الدكتور طارق سلطان بن خادم، أن «إدارة النادي تضع ثقة كبيرة في فرسان الإرادة من أبطال النادي في مواصلة الإنجازات التي حققها أبطالنا في المحافل الدولية»، مؤكداً على اهمية المشاركة في المعسكرات الدولية التي يشارك بها أفضل لاعبي العالم والتي تهدف إلى صقل خبرات لاعبينا والنابعة من استراتيجية النادي في توفير كل سبل الدعم والرعاية لأبطالنا، مثنياً على الجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة التنفيذية والفنية في وضع الخطط والبرامج الناجحة التي تحقق الهدف المنشود.

بدوره، قال المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين أحمد سالم المظلوم، إن «إدارة النادي وضعت برنامج إعداد قوياً لأبطال النادي الذين نحمل معهم آمالاً وطموحات كبيرة لتحقيق إنجاز خلال البطولات المقبلة، لمواصلة المكتسبات الكبيرة التي حققها أبطالنا في كل المنافسات الدولية»، مؤكداً أن «إدارة النادي وفرت وسائل الدعم والرعاية كافة لهؤلاء الأبطال ثقة منها بإمكانات وقدرات لاعبينا». وأضاف: «المعسكر التدريبي المشترك يهدف إلى زيادة خبرات لاعبينا من خلال الاحتكاك القوي».