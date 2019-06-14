الامارات | الأبيض الشاب يتجمع للمرة الثالثة استعداداً لـ «خليجي السلة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الأبيض الشاب يتجمع للمرة الثالثة استعداداً لـ «خليجي السلة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن المنتخب الوطني للشباب، أمس، وعلى صالة نادي شباب الأهلي فرع الممزر، التجمع الثالث ضمن استعدادات الأبيض للمشاركة في البطولة الخليجية التي تستضيفها الكويت في شهر أغسطس المقبل، والمؤهلة للبطولة الآسيوية 2020.

وأكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية، الدكتور منير بن الحبيب، أن التجمع الثالث الذي يمتد حتى غدٍ السبت، يأتي استكمالاً للتجمعين الأول والثاني الذين أقيما في شهر رمضان، والهادف إلى اختيار القائمة النهائية من اللاعبين التي ستدخل في السابع من يوليو المقبل مراحل الإعداد النهائي استعداداً للبطولة الخليجية والتي تتضمن أيضاً معسكراً خارجياً سيقام بداية من الأول من شهر أغسطس ويمتد لأسبوعين في إحدى الدول الأوروبية.

وقال بن الحبيب لـ«الإمارات اليوم»، إن «لجنة المنتخبات الوطنية كانت حريصة منذ نهاية الموسم على إقامة تجمعات قصيرة تهدف إلى انتقاء اللاعبين استناداً إلى مدى قدرتهم على قراءة خطط اللعب، بغض النظر عن مستواهم الفني».

وأوضح: «سيتم خلال التجمع الثالث استكمال ما بدأناه في شهر رمضان عبر اختيار 20 لاعباً من أندية الدولة من مواليد 2002 حتى 2004، والقادرين على قراءة وتنفيذ خطط اللعب الموكلة إليهم، قبل أن يتم الاستقرار على القائمة شبه النهائية التي ستقتصر على 14 لاعباً، سيباشرون في السابع من الشهر المقبل مرحلة الإعداد النهائي التي سيتركز العمل خلالها على الجانبين البدني والمهاري للاعبين».

وأكمل: «ينتظم المنتخب في الأول من شهر أغسطس المقبل، في معسكره الخارجي الذي سيقام في إحدى الدول الأوروبية التي تربطنا مع اتحاداتها شراكات استراتيجية، على أن يتم المفاضلة في تحديد وجهتها خلال الفترة المقبلة بناءً على الخيارات الأفضل من ناحية التجهيزات والملاعب، بالإضافة إلى نوعية التجارب الودية التي سيخوضها الأبيض في المعسكر الذي سيمتد 14 يوماً، قبل العودة إلى الإمارات، ومن ثم التوجه إلى الكويت مستضيفة البطولة الخليجية المقامة خلال الفترة من 17 حتى 23 من الشهر ذاته».

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واختتم بن الحبيب: «حرص الاتحاد على وضع خطة عمل طويلة لهذه الفئة العمرية، لن تقتصر على المنافسة في البطولة الخليجية على إحدى البطاقات المؤهلة لآسيا فحسب، بل في بناء جيلٍ يرفد المنتخب الأول، خصوصاً أن آليات اختيار لاعبي الأبيض الشاب تركزت بشكل أساسي على مدى تجاوبهم مع قراءة الجمل التكتيكية وفكر الجهاز التدريبي، إذ إن الجانب المهاري وحده لا يكفي في كرة السلة من دون قدرة اللاعب على تنفيذ ما يطلب منه في أرضية الملعب».

المنتخب ينتظم

بمعسكر خارجي

في الأول من

أغسطس المقبل.