الامارات | أحمد عمر إجازة في بريطانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عمر إجازة في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص المدرب الجديد للفريق الأول لكرة السلة في نادي النصر، المصري أحمد عمر، على استغلال فترة الإجازة الصيفية، والتوجه في إجازة إلى بريطانيا، قبل العودة إلى دبي وتسلّم مهامه مع فريقه الجديد، ويعد عمر أكثر المدربين العرب ارتباطاً بالدوري الإماراتي لـ15 موسماً على التوالي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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