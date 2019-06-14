الامارات | البطولة اللاتينية فرصة التشيلي سانشيز للخلاص من «كابوس مان يونايتد»

شكرا لقرائتكم خبر عن البطولة اللاتينية فرصة التشيلي سانشيز للخلاص من «كابوس مان يونايتد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشكل بطولة كوبا أميركا، التي تنطلق اليوم في ضيافة البرازيل، فرصة من ذهب للنجم التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي يسعى للتخلص من «كابوس مان يونايتد»، حيث يعيش وضعاً صعباً منذ عام ونصف العام مع النادي الإنجليزي، لدرجة أنه لعب في الموسم المنصرم مباريات معدودة لا تتعدى الـ10.

ويأمل سانشيز أن يرفع أسهمه في سوق الانتقالات الصيفية، من خلال محاولة قيادة بلاده لتصبح أول منتخب يتوج بطلاً لكوبا أميركا ثلاث مرات متتالية، في صيغتها الحالية التي بدأت عام 1975.

وخلافاً لتجربته الناجحة مع أرسنال سابقاً، الذي سجل له 60 هدفاً في 123 مباراة خاضها معه في الدوري الممتاز لكرة القدم، تحت قيادة المدرب السابق الفرنسي أرسين فينغر، عانى لاعب أودينيزي الإيطالي وبرشلونة الإسباني سابقاً الأمرين مع يونايتد.

ومنذ انضمامه إلى «الشياطين الحمر» في يناير 2018، تحول سانشيز إلى ظل للاعب الذي كان عليه مع أودينيزي (2006-2011 تخللها إعارته لكولو كولو التشيلي وريفر بلايت الأرجنتيني) وبرشلونة (2011-2014) وأرسنال (2014-2018)، إذ تراجع معدله إلى أقل من هدف واحد كل 10 مباريات.

واكتفى سانشيز في الموسم المنصرم بخوض تسع مباريات في الدوري الممتاز أساسياً، وسجل هدفاً وحيداً، رافعاً رصيده إلى ثلاثة أهداف في الدوري خلال عام ونصف العام مع يونايتد.

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وبعمر الـ30، مازال أمام سانشيز الكثير ليقدمه في الملاعب، سواء على الصعيد الدولي أو مع الأندية، وستكون النسخة الـ46 من كوبا أميركا، التي تبدأ تشيلي مشوارها فيها الإثنين ضد اليابان (أحد ضيفي البطولة من خارج القارة اللاتينية)، الفرصة المثالية له لمحاولة التخلص من كابوس «أولد ترافورد»، والانتقال إلى تجربة أوروبية أخرى.

ورغم عبء الراتب الكبير الذي يتقاضاه أسبوعياً (يقدر بـ636 ألف دولار)، هناك حديث عن إمكانية تركه يونايتد والدوري الإنجليزي للعودة إلى إيطاليا أو إسبانيا.

وقد يكون على سانشيز الانتظار حتى المباراة الثانية لبلاده ضد الإكوادور في 21 الجاري، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أوروغواي أيضاً، لكي يعزز رصيده كأكثر اللاعبين خوضاً للمباريات الدولية (124) مع بلاده، وأفضل هداف في تاريخها (41)، إذ يعاني إصابة في كاحله تعرض لها في نهاية موسمه مع يونايتد. وعاد سانشيز للتمرن بالكرة الإثنين برفقة زملائه، حيث يعسكر بالقرب من ساو باولو، التي تعتبر مقراً له في البطولة التي تفتتحها البرازيل المضيفة اليوم ضد بوليفيا في ساو باولو أيضاً ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم فنزويلا والبيرو.

- يتقاضى سانشيز أسبوعياً من مان يونايتد 636 ألف

دولار لكنه غير راض عن وضعه مع الفريق.