الامارات | الحمرية يتعاقد مع علي خالد وراشد أحمد

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية يتعاقد مع علي خالد وراشد أحمد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن نادي الحمرية أمس أولى صفقاته من اللاعبين المواطنين استعداداً للموسم المقبل لدوري الهواة، بعد التعاقد مع علي خالد وراشد أحمد، بحسب ما أكده مصدر في النادي لـ«الإمارات اليوم».
وجرى التعاقد بحضور رئيس مجلس إدارة النادي جمعة الشامسي، الذي رحب بدوره باللاعبين، متمنياً لهما النجاح والتوفيق في مشوارهما الجديد مع الفريق.
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