شكرا لقرائتكم الجونة يتعاقد مع المهاجم السنغالى أوسينو بوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو فريق الجونة التعاقد مع أوسينو بوى مهاجم سنغالى بعد الاداء المتواضع الذى ظهر عليه اللاعب خلال تدريبات الفريق ولم يشاراك بصفة أساسية فى بطولة الدورى الممتاز. ولم ينجح المهاجم السنغالى فى تسجل هدف وحيد خلال الدقائق القليلة التى شاراك بيها بديلا مع فريق الجونة فى بطولة الدورى الممتاز . Advertisements ويتبقى لفريق الجونة مباراة واحدة فقط أمام الزمالك ضمن مباريات المؤجلة فى بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها عقب بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر الشهر الجارى . ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة .

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