شكرا لقرائتكم عمر النمساوى يقترب من الإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي أن ناديه اقترب بقوة من التوقيع مع عمر النمساوي مدافع فريق نهضة بركان المغربي.

وقال مهدي في تصريحات تليفزيونية: "لا نتحدث عن الصفقات قبل أن تتم ولكن وسائل الإعلام المغربية كشفت عن المفاوضات مبكرًا".

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متابعًا "بالفعل هناك تفاوض بين النادي وبين النمساوي الذي انتهى عقده مع ناديه المغربي".

وأستكمل "الاتفاق اوشك على الانتهاء، اتفقنا على التفاصيل المادية وجاري إرسال التأشيرة الخاصة به وسيكون في مصر خلال يومين بالكثير".

مختتمًا تصريحاته "سينضم النمساوي إلى الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم، التفاوض معه بدأ بعد مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية بين نهضة بركان والزمالك".