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شكرا لقرائتكم رسالة غامضة لمحمد صلاح من مشجع ذوى احتياجات خاصة خلال مباراة مصر وتنزانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه مشجع داخل ملعب استاد برج العرب الخميس رسالة ورقية إلى الدولى المصري محمد صلاح أسطورة الكرة المصرية خلال فعاليات المباراة التى جمعت الفراعنة وتنزانيا.
وفاز المنتخب الوطنى الأول على تنزانيا بهدف نظيف أحرزه أحمد المحمدى كابتن الفريق فى المباراة الودية التى جمعتهما استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة التى تنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.
وفوجئ محمد صلاح بمشجع من ذوى الاحتياجات الخاصة يتوجه بالكرسى المتحرك له عند مقاعد البدلاء وسلم له رسالة فى ورقة بيده تناولها لاعب ليفربول قرأها.
وقام محمد صلاح بعد ذلك بالتقاط صورا تذكارية مع المشجع بمساعدة محمد النني الذى قام بالتقاط التليفون الشخصى للمشجع حتى قام بتصويره وسط حالة من السعادة على كافة أطراف الواقعة فى واحدة من المواقف التى تؤكد ارتباط الجمهور بالنجم محمد صلاح وعشقهم له.
محمد صلاح وأحد المشجعين ذوى الاحتياجات الخاصة
محمد صلاح وأحد المشجعين ذوى الاحتياجات الخاصة (2)
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