شكرا لقرائتكم حسن شحاتة: سقوط لاعبى تنزانيا بدنيا سبب ظهور لاعبى الفراعنة أفضل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر ، أن سقوط لاعبى تنزانيا بدنيا أدى الى ظهور لاعبى منتخب الفراعنة بشكل أفضل خلال الشوط الثانى من عمر اللقاء . وأوضح حسن شحاتة خلال تصريحات لقناة "تايم سبورت" أن سبب تراجع لاعبى منتخب مصر عقب تسجل هدف التقدم لمنح منتخب تنزانيا فرصة للتقدم مما يساعد علي خلق مساحات في دفاعات الفريق التنزاني . Advertisements وأشار حسن شحاتة أن الاداء بشكل عام جيد من قبل اللاعبين ولكن الانتقال بالكرة شهد بطء كبير . حقق منتخب مصر فوز صعب على تنزانيا بهدف دون رد فى اللقاء الودي الذى جمع الفريقين باستاد برج العرب ضمن استعدادات الفريقين لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

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