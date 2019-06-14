شكرا لقرائتكم المحمدى: لقاء مصر وتنزانيا بروفة جيدة لأمم افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد المحمدي قائد منتخب مصر أن الفوز على تنزانيا الودي بهدف أمر جيد وبروفة جيدة قبل إنطلاق أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

تابع المحمدي فى تصريحات لقناة TIME SPORTS الوديات دائماً ما تكشف عن السلبيات لعلاجها قبل المباريات الرسمية ، و البدايات دائماً مهمة فى أي بطولة ونسعي للفوز أمام زيمبابوي .

Advertisements

أضاف المحمدي أن تجربة تنزانيا جيدة وشهدت مشاركة أكثر من لاعب جديد فى القائمة ، مؤكداص أن المنتخب الآن يمتلك أكثر من لاعب خبرة مثل عبدالله السعيد ووليد سليمان و آخرين والخبرات فى البطولات الكبرى تكون مهمة و الدليل تحقيق منتخب إيطاليا لكأس العالم 2006 بلاعبين كبار السن.

حقق منتخب مصر فوز صعب على تنزانيا بهدف دون رد أحرزه أحمد المحمدي فى اللقاء الودي الذى جمع الفريقين باستاد برج العرب ضمن استعدادات الفريقين لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

تابع قائد منتخب مصر تدريبات الفراعنة قوية وتشهد منافسة بين جميع اللاعبين والمكسيكي خافيير أجيري أثني على مستوي اللاعبين فى المران مؤكداً أن هدف الفريق هو التتويج ببطولة أمم أفريقيا