شكرا لقرائتكم هوس السلة الأميركية يرفع سعر تذكرة مباراة النهائي إلى 69 ألف دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يلتقي يوم الجمعة فجرا بتوقيت الشرق الأوسط فريقا غولدن ستيت ووريرز وتورنتو رابتورز في المباراة السادسة للدور النهائي في مسابقة دوري السلة الأميركي حيث يحتاج الفريق للفوز بأربع مباريات ليحسم انتصاره ونيل اللقب للموسم الحالي.

وتشير النتيجة حتى اليوم لتقدم الرابتورز (الديناصورات) على الووريرز (المحاربون) إن أردنا ترجمة أسماء الفريقين من الإنجليزية إلى العربية بثلاث إنتصارات مقابل اثنين.

وإن فاز رابتورز بمباراة فجر يوم الجمعة بتوقيت المشرق العربي، فإنهم سيهدون أنفسهم اللقب للمرة الأولى بتاريخ الفريق الذي تأسس في عام 1995 في مدينة تورنتو الكندية وهو الوحيد الذي ينتمي لمدينة خارج الولايات المتحدة ويشارك في دوريها لمحترفي السلة، منذ انتقال فريق الغريزليز من مدينة فانكوفر إلى ممفيس في عام 2001. وفي المباراة شبه الحاسمة نفسها، إن انتصر فيها غولدن ستايت ووريرز فإنه سيفرض خوض لقاء سابع بين الفريقين الأسبوع المقبل لتحديد هوية البطل وتلعب في ضيافة تورونتو لكن لقاء فجر يوم الجمعة سيكون الأخير لنادي الووريرز في قاعته الرياضية المعروفة باسم الأوراكل أرينا قبل انتقاله في الموسم الجديد بدءا من أكتوبر إلى قاعة جديدة.

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ورفع علم الووريرز أربع مرات على عوارض في داخل هذه القاعة في ولاية كاليفورنيا احتفاءا بكونه بطلا للدوري (ثلاث منها في آخر 4 أعوام) ما يجعل مباراته الأخيرة ذات رمزية كبيرة ولأن التاريخ لا يمكن شراؤه لكن يمكن أن تكون جزءا منه وهو يصنع جاءت قصة تذاكر هذه المباراة.

ويعد أقل سعر تذكرة متاحة للمباراة السادسة في الدور النهائي يتراوح بين 820 إلى 845 دولار فيما يبلغ سعر أغلى تذكرة في قسم كبار الشخصيات 71 ألفا و 250 دولارا أما التذكرة الأقرب للميدان اللعب وتكون على خطوطه الجانبية فتبلغ الواحدة منها 92 ألفا و 300 دولار فقط لا غير.

ويتسائل البعض، من يقدر على هذه المبالغ، والإجابة أن اليوم شهد دفع أحد الأشخاص مبلغ 138 ألف دولار أي ما يعادل نحو نصف مليون ريال سعودي، 517 ألف على وجه التحديد، للحصول على تذكرتين في مكان قريب لمكان سيتنافس فيه لاعبو الديناصورات والمحاربون لوضع كرة في داخل السلة.