شكرا لقرائتكم خبر عن التونسي السعيدي مدرباً ليد شباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل فريق كرة اليد بنادي شباب الأهلي تعاقده مع المدرب التونسي سامي السعيدي، ليتولى مهمة الإشراف الفني على الفريق في الموسم الرياضي الجديد، فيما وقع الاختيار على لاعب النادي السابق والمدرب الوطني الحالي يوسف حسن للعمل مساعداً للمدير الفني الجديد. ويملك المدرب التونسي المولود في يونيو 1978 سيرة ذاتية عامرة، حيث حقق العديد من البطولات والألقاب خلال مسيرته الرياضية لاعباً ومدرباً.
وأوضح ماجد أهلي عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، ومشرف فريق كرة اليد، أن التعاقد مع السعيدي يأتي في إطار المساعي المبذولة لتطوير الفريق حتى يتمكن من استعادة أمجاده ويعود منافساً قوياً على الساحتين المحلية والخارجية. وكشف ماجد أهلي أن انطلاقة الإعداد للموسم الجديد في مطلع يوليو المقبل، مؤكداً حرص مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي على توفير كافة معينات النجاح للجهاز الفني الجديد، والعمل على التعاقد مع لاعب أجنبي متميز من أجل تحقيق التطلعات والأهداف المرسومة.
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