40 ألف مشجع مدريدي يستقبلون هازارد في «البرنابيو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل 40 ألف من مشجعي نادي ريال مدريد نجم الفريق الملكي الجديد البلجيكي ايدين هازارد الذي تم تقديمه في استاد «البرنابيو» وسط حضور كبير يليق باسم مميز مثل هازارد.

وكان نادي ريال مدريد أعلن سابقاً التعاقد مع هازارد قادماً من تشيلسي الإنجليزي في صفقة تجاوزت ال100 مليون يورو، وهي الأعلى التي يدفعها النادي الملكي، وقد وقع أمس رسمياً عقد انضمامه للفريق حتى 30 يونيو عام 2024، وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي الروتيني.