شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة العداءة جرونيوالد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفيت العداءة الأمريكية جابرييل جرونيوالد الاختصاصية في سباق 1500م في سن الثانية والثلاثين لإصابتها بمرض السرطان، حسب ما أعلنت عائلتها. وأعلنت جابرييل جرونيوالد في 2009 أنها مصابة بنوع نادر من سرطان الغدد اللعابية، وبعد عام ذكرت أنها تعاني سرطان الغدة الدرقية، ورغم خضوعها لعدة عمليات وعلاج قوي ومكثف، خاضت بعض السباقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة العداءة جرونيوالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.