خليل غانم رئيساً لإدارة شركة خورفكان لكرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، القرار الإداري رقم (3) لسنة 2019م، بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم.

ويقضي القرار الإداري أن يُشكل مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم برئاسة خليل غانم مبارك غانم الحمادي، وعضوية كل من: علي محمد راشد مسعود النقبي، وعدنان علي حسن حميد الحوسني، وعبدالله محمد عبدالله عامر الحمادي، ونايف حسن سالم أحمد المنصوري، وعلي خليل إسماعيل إبراهيم الحوسني، ومبارك مسعود مبارك الملا الحمادي.

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ويُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً، أو عبر الاقتراع السري المباشر.

وحدد القرار مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة، أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، أو التجديد للمجلس المنتهي.

من جهته، وجه خليل غانم رئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان، الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الداعم الأول للرياضة والرياضيين في الإمارة الباسمة، ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ولسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وللشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضية، وأمينه العام عيسى هلال، للثقة الغالية التي أولوها له بتولي رئاسة مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي خورفكان، معرباً عن أمله بأن يكونوا عند حسن ظن مجلس الشارقة الرياضي، لافتاً إلى انهم يمدون أياديهم للجميع، وأن خدمة نادي خورفكان لن تقتصر عليهم فقط، بل ستشمل كل أبناء وجماهير النادي، وسيكون شعارهم وهمهم الأول النهوض بالنادي، وتثبيت أقدام الفريق الأول في دوري الخليج العربي.

ووصف خليل غانم المهمة بأنها صعبة لكنها بالتأكيد ستهون طالما أن الجميع سيكون هدفه خدمة النادي العريق، وسيكون الشعار العمل من اجل إبقاء «النسور»، وتأكيد الجدارة بالعودة لأضواء المحترفين، وهذا بالطبع لا يأتي إلا بتضافر جميع الجهود من أجل تحقيق هذا الحلم الذي تنتظره جماهير نادي خورفكان العريق، وقال النجم السابق للنادي والمنتخب الوطني «سنجتهد لما فيه مصلحة النادي الذي ستكون أبوابه مفتوحة للجميع».