يوسف جابر يتلقى عرضاً من نادٍ بالعاصمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علم «الخليج الرياضي» أن يوسف جابر مدافع بني ياس الذي ينتهي عقده مع «السماوي» قريباً، ولم يتم تجديده، تلقى عرضاً من أحد أندية العاصمة أبوظبي للعب في صفوفه.

وكان يوسف جابر البالغ من العمر 34 سنة، أحد الذين تألقوا مع بني ياس في الموسم المنقضي، ولكنه لم يتم التواصل مع «السماوي» حتى الآن للتجديد،مما يفتح الباب أمام مغادرة اللاعب للنادي الذي نشأ في بني ياس ولعب له من 2003 حتى 2007 ثم من 2010 حتى الآن.