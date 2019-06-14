شكرا لقرائتكم خبر عن قرصنة «إنستجرام» أبيدال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض حساب الفرنسي ايريك أبيدال لاعب برشلونة السابق ومديره الرياضي حالياً في إنستجرام للقرصنة، وذلك بعد نشره تعليقاً تعقيباً على مقابلة مدافع أياكس الشاب الهولندي ماتيس دي ليخت والتي عبر فيها عن تردده في الانضمام لبرشلونة.
ونشر أبيدال صورة أسطورة البارسا الراحل يوهان كرويف وتحتها تصريح الهولندي: «من يتردد في اللعب لبرشلونة
لايستحق أن يكون فيه»، وكتب أبيدال تحت عبارة كرويف: «شكراً يوهان، أنت محق»، وبعد ساعة من النشر تعرض الحساب للقرصنة وأعلن النادي ذلك في بيان رسمي.
وفي سؤال عن الصورة التي نشرها الصحفي الفرنسي لاسانا كامارا على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي والتي عززت التكهنات قال رايولا: «لم أكن أعرف هويته، جاءني يطلب صورة ووافقت»، وأضاف: «دي ليخت في إجازة حالياً ».
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