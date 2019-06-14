اعتماد استقالة الرئيس والإدارة المؤقتة وانتخابات جديدة 7 أكتوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

رحبت العمومية غير العادية لألعاب القوى بتوصيات اللجنة الأولمبية التي تضمنت قبول استقالة رئيس الاتحاد، وتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة المهندسة عزة بنت سليمان، لتصريف شؤونه، وتحديد موعد للانتخابات المبكرة خلال 16 أسبوعاً، طبقا للنظام الأساسي للاتحاد، بحضور الاتحاد الدولي لألعاب القوى بعد ترحيبه بالإجراءات المتخذة كافة، واعتمدت الجمعية، بالإجماع، إعادة تشكيل اللجنة المؤقتة برئاسة المهندسة عزة بنت سليمان، واعتماد 7 أكتوبر/ تشرين الأول تاريخاً لانتخاب رئيس جديد للاتحاد، إلى جانب سحب الثقة، وإسقاط عضوية أمين السر، مع تشكيل لجنة للانتخابات برئاسة محمد العامري، تضم في عضويتها حمد خادم، ومحمد كاهور، وحسن المرزوقي، وأخرى للطعون يترأسها حمدان الزيودي، ويمتد عمل اللجنة المؤقتة إلى 90 يوماً لحين موعد الانتخابات وتشكيل مجلس إدارة جديد للاتحاد يستمر لمدة عام.

جرى الاجتماع في فندق ملينيوم المطار بدبي، بحضور ممثلي 21 نادياً من أصل 22 وهم: شباب الأهلي، الوصل، النصر، العين، دبا الحصن، الفجيرة، الإمارات، الجزيرة الحمراء، الرمس، الحمرية، حتا، فلج المعلا، مليحة، الذيد، العربي، الشارقة، خورفكان، مصفوت، الظفرة، البطائح، ورأس الخيمة، فيما تخلف مسافي عن الحضور.

وحضر الاجتماع حميد القطامي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، وطلال الشنقيطي الأمين العام، وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة: الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، والمهندسة عزة سليمان، رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد، والعميد صالح بن عاشور الأمين العام المكلف بتسيير أمور الاتحاد، وأعضاء اللجنة المؤقتة.

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وأكد حميد القطامي أن اللجنة الأولمبية هدفها خدمة رياضة الإمارات في المقام الأول، داخلياً وخارجياً، واستقرار عمل الاتحادات، وقال «انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وعملاً بمواد الميثاق الأولمبي، نحرص دائماً على سمعة رياضة الإمارات ونقدم كل ما يعزز من مستواها ومكانتها على الصعد كافة».

وأضاف: «استناداً للمادة 21 من الميثاق الأولمبي الوطني لدولة الإمارات الذي يوضح اختصاصات اللجنة، تم التدخل في أزمة اتحاد ألعاب القوى، والمادة نصها «التصدي لكل التجاوزات في مجال تطبيق اللوائح والقرارات التي تصدرها المؤسسات الرياضية والاتحادات الوطنية الأعضاء في اللجنة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أو المؤسسات الرياضية التي تعترف بها اللجنة، والتدخل في إيقافها واتخاذ كل الإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية والقانونية بأي شكل تقرره اللجنة، وأيضاً من خلال الرقابة والإشراف على نشاط المؤسسات الرياضية والاتحادات الوطنية، ومتابعة تطبيق أنظمتها وقوانينها، بما يتوافق مع أحكام الميثاق، إضافة إلى الرقابة على أعمال الجمعيات العمومية لتلك المؤسسات العامة والاتحادات الوطنية».

وكانت اللجنة الأولمبية شكلت لجنة للتحقيق في الممارسات الصادرة عن الاتحاد برئاسة العميد صالح محمد بن عاشور، الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والرياضية، بعد الشكاوى التي وصلت من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إضافة إلى التصرفات السلبية لبعض الأعضاء، وتم التحقيق مع أمين السر العام للاتحاد نتيجة العديد من المخالفات المرتكبة بحق رياضة الإمارات، والمخالفة الصريحة للوائح والأنظمة المعمول بها، ومخاطبة المنظمات الدولية من دون موافقة مسبقة من الجهات الرياضية، متجاوزاً المؤسسات الرسمية، ومخالفاً للقانون والتعاميم الرسمية الصادرة بهذا الشأن، الأمر الذي أساء لرياضة الإمارات أمام المنظمات الدولية، وتواصلها المستهجن حول أمر خطاب أمين السر العام الذي يناقض خطاب سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، والموجه الى رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في مارس/ آذار الماضي، وبالتواصل مع الهيئة العامة للرياضة من خلال الأمانة العامة أكد الأمين العام للهيئة عدم صدور أية موافقات من الهيئة في هذا الشأن، خصوصاً أن باب الترشح للانتخابات الدولية أغلق منذ منتصف إبريل/ نيسان الماضي، إضافة إلى التعسف في العديد من القرارات، كما استمعت اللجنة الى رئيس الاتحاد، ونائبه، والعديد من أصحاب الشأن.

وخلصت اللجنة الى استحالة المضي بروح الفريق الواحد في إدارة شؤون الاتحاد، وأن التصادم في الآراء المبني على الأهواء وليس العمل الهادف، يعيق تنفيذ برامج الاتحاد، وسياسة تطوير البرامج الأولمبية، خصوصاً أن الاتحاد يتبع اللجنة الأولمبية ويخضع للميثاق الأولمبي الوطني، ومبادئه والتزاماته، ويسري على أعضائه، ومنتسبيه.