شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو يلمح للانتقال إلى الدوري الإيطالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لمح البلجيكي لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى إمكانية رحيله صوب الدوري الإيطالي لكرة القدم وتحديداً إنتر ميلان وذلك بعد تصريحات أدلى بها المهاجم على هامش مشاركته مع المنتخب قال فيها: «أنتونيو كونتي (مدرب إنتر ميلان الجديد) أفضل مدرب في العالم».
ورفض اليونايتد عرضاً بقيمة 50 مليون استرليني من الإنتر وسيدخل اليوفي ونابولي السابق أيضاً وأضاف اللاعب: «أنا كنت دوماً من المعجبين بالدوري الإيطالي وأحلم باللعب فيه".واعترف لوكاكو بموسمه الصعب في اليونايتد وقال: «كان موسماً صعباً على صعيد الفريق وفقدت مكاني في خط الهجوم، سأتحدث مع وكيل أعمالي لاتخاذ أفضل قرار».
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