شكرا لقرائتكم خبر عن 554 لاعباً ولاعبة يشاركون في جولة «موسكو» أبوظبي جراند سلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أعلنت اللجنة المنظمة لجولة موسكو من بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو عن مشاركة 554 لاعباً ولاعبة من 40 دولة وأغلقت اللجنة باب التسجيل للمشاركة مساء أمس الأول.

ويشارك في الجولة الأولى لهذا الموسم 101 لاعب ولاعبة من ستة أندية وأكاديمية بالإمارات هي الوحدة والجزيرة وبني ياس والظفرة والعين والشارقة وأكاديمية A.F.N.T

ويأتي عمر الفضلي نجم فريق 777 والمنتخب الوطني في الحزام البنفسجي على رأس اللاعبين المشاركين في منافسات أبوظبي جراند سلام موسكو، مع سالم مبارك وزايد الكثيري وعبد الله الجنيبي ومحمد العمري لاعبي نادي الوحدة، وخليفة نصرتي وحميد الكعبي من نادي العين، وسعيد المزروعي وسلطان العويس لاعبي الشارقة، بجانب الشقيقتان مهرة ومها الهنائي لاعبتي العين وديمة اليافعي وبشاير المطروشي من نادي العين.

ويكتمل اليوم وصول الفرق الإماراتية المشاركة، وتوافدت على العاصمة الروسية خلال اليومين الماضيين وفود عدد من الأندية على رأسها الجزيرة والظفرة.

وتقام البطولة في العاصمة الروسية للمرة الأولى، بعد أن انضمت للمدن الخمس التي تستضيفها على مدار الموسم. وتدشن جولة موسكو الشكل الجديد للبطولة العالمية الكبيرة سواء من حيث قيمة الجوائز التي تصل إلى 225 ألف دولار لكل جولة أو من حيث النظام الفني الجديد بإلغاء الحزام الأبيض وكذلك إلغاء الماستر 3 و 4 إضافة إلى اعتماد وزن 120 كجم بداية من جولة الغد.

وينطلق جدول البطولة اليوم بخضوع لاعبي الحزام الأزرق للوزن، وتحديد مستوى كل لاعب والوزن الذي سوف ينافس فيه، فيما ستستكمل غداً أوزان الأحزمة الأخرى بالإضافة إلى إقامة منافسات ملك البساط.

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وتنطلق مباريات الحزام الأزرق غداً في العاشرة والنصف صباحاً حتى الثالثة عصراً فيما تنطلق الإثارة مع «أبوظبي ملك البساط» عند الثالثة والنصف عصراً وتستمر لثلاث ساعات حتى السادسة والنصف مساء ويشارك فيها أفضل عشرة لاعبين على مستوى العالم.

وأكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام، أن الاستعدادات لجولة موسكو تسير بشكل رائع، في ظل التنسيق الدائم مع الشركاء المحللين في روسيا، وأعرب عن ثقته التامة في خروج النسخة الأولى التي تقام في موسكو بشكل أكثر من رائع في ظل الترتيبات المتميزة التي تم الإعداد لها.

وشدد على أن وصول عدد الدول المشاركة إلى 40 دولة، أمر يؤكد أن أبوظبي جراند سلام أصبحت علامة مميزة وماركة مسجلة في بطولات الجوجيتسو العالمية، في ظل الإقبال منقطع النظير على المشاركة فيها.

وقال: بكل تأكيد أيضاً سوف يصب قرار رفع القيمة المالية للجوائز لتصل إلى 225 آلف دولار في صالح البطولة، لاسيما وأن القرار سوف يعطي حافزاً للنجوم الكبار على التواجد والمشاركة بهدف حصد الجوائز المالية القيمة.

ووجه البحري الشكر إلى الشركاء في موسكو مؤكداً أنهم يقومون بدورهم على أكمل وجه الأمر الذي يبشر بنسخة استثنائية ناجحة على الصعد كافة سواء الفنية بوجود لاعبين متميزين وكذلك على الصعيد الجماهيري بتجهيز صالة ترامف بكافة متطلبات النجاح للحدث.

وأعرب مدير جولات أبوظبي جراند سلام عن ثقته التامة في قدرة لاعبي ولاعبات أندية الإمارات على الظهور بمستوى مميز كما حدث من قبل، منوهاً بأن مشاركة 101 لاعب ولاعبة من ستة أندية وأكاديمية أمر رائع يؤكد مدى تطور اللعبة.