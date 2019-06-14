عبيد مفتاح: نتطلع للمنافسة على الألقاب في الموسم الجديد

جددت شركة الألعاب في نادي الوحدة ثقتها في معظم أعضاء الجهاز الفني والإداري في جهاز كرة السلة مستهدفة من وراء ذلك خلق حالة من الاستقرار الفني والإداري من أجل مزيد من التطور وتحقيق النتائج الإيجابية التي كانت فرق النادي بدأت في تحقيقها بداية من الموسم الماضي حيث حققت خلاله فرق المراحل السنية في النادي نتائج مميزة خاصة فريق الناشئين الذي يعتبر أمل اللعبة ومصنع نجوم المستقبل.

أوضح عبيد مفتاح عضو مجلس إدارة شركة الألعاب ومشرف كرة السلة وكرة اليد في نادي الوحدة أن إدارة الألعاب في النادي حرصت على وضع تصور في ختام الموسم الماضي أوصت خلاله بتجديد الثقة في الجهاز الفني بقيادة السوري نضال بكري ومعظم زملائه المدربين وذلك بناء على ما حققت فرق السلة في النادي من نتائج وبطولات.

وقال: نجح الموسم الماضي بفضل دعم مجلس إدارة النادي ومجلس أبوظبي الرياضي وكل المخلصين في قلعة العنابي، لقد حققنا نتائج جيدة وكنا مميزين كما أن فرق النادي قدمت أداء مميزاً في البطولات المختلفة. وأضاف: في إطار استكمال البرنامج الطموح الذي استهدف الوصول بشكل تدريجي إلى المستوى المطلوب الذي يليق باسم النادي وتاريخه الكبير في مجال اللعبة، نعمل على إعداد الفرق للمشاركة في الموسم الجديد بهدف المنافسة على الألقاب.

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وذكر عبيد مفتاح عضو مجلس الإدارة مشرف كرة السلة في نادي الوحدة أن مجلس الإدارة جدد الثقة في الكابتن نضال بكري الذي سيقود تدريب الفريق الأول بجانب الإشراف على فريق فئة الشباب.

من جانبه أكد نضال بكري تقديره للإدارة الوحداوية على ثقتها ووعد ببذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق كل الأهداف المرجوة، وأشار إلى أن الإدارة الفنية ستركز على أبناء النادي الصاعدين، وفي الوقت نفسه يسعى النادي لدعم صفوفه بلاعبين خبرة ولاعبين أجانب للظهور بالمستوى المطلوب.

وذكر نضال بكري أن النادي مازال في مرحلة بناء لفريق واعد يلبي الطموحات ويساهم أيضاً في دعم مسيرة المنتخبات الوطنية، واعتبر اختيار إدارة المنتخبات الوطنية 6 من لاعبي النادي ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب الناشئين الذي يتم تجميعه حالياً استعداداً للاستحقاقات الرسمية المقبلة بمثابة تأكيد على المسيرة الناجحة لكرة السلة في نادي الوحدة والتي كان من ثمارها الفوز ببطولتي الدوري العام للأشبال والناشئين الموسم الماضي وأضاف بكري أن إدارة النادي اعتمدت إقامة معسكرات إعداد خارجية لمعظم فرق السلة في رومانيا استعداداً للموسم المقبل الذي يبدأ التحضير له مبكراً وتحديداً في منتصف يوليو المقبل.