شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فوزي يقترب من «الملك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت مصادر باقتراب نادي الشارقة من التعاقد مع محمد فوزي الظهير الأيمن لنادي الجزيرة. وقطع «الملك» في مفاوضاته مع محمد فوزي شوطاً كبيراً، في انتظار عودة اللاعب إلى الدولة من إجازته لوضع اللمسات الأخيرة واكتمال الصفقة.

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