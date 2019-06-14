«الفيكتوري» يشارك في مونديال زوارق فورمولا2

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مؤسسة الفيكتوري تيم المشاركة وللعام الثاني على التوالي في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا2» التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو أي إم» وتشمل أربع محطات أوروبية.

وكشفت مؤسسة الفيكتوري تيم النقاب عن فريقها الجديد الذي سينافس في البطولة العالمية عبر زورقين جديدين صنعا بالكامل في مؤسسة الفيكتوري تيم، لتبدأ قصة جديدة من قصص التميز الإماراتي في هذا المجال.

أعلنت مؤسسة الفيكتوري تيم أن طاقم الزورقين الجديدين اللذين سوف يشاركان في الحدث العالمي سيضم متسابقين مواطنين هما بطل العالم في الزوارق السريعة -أف 4 أس- عام 2017 منصور المنصوري والذي شارك في المنافسات العام الماضي وزميله المتسابق متعدد المواهب أحمد الفهيم نجم فريق الفيكتوري تيم والذي شارك هذا الموسم والعام الماضي في سباقات الزوارق السريعة «أف 4 أس».

وتشمل منافسات البطولة أربع محطات أوروبية مختلفة منها منافسات: الجولة الأولى في مدينة كاوناس في لاتفيا يومي 29 و30 يونيو الجاري بينما تقام الجولة الثانية في مدينة تونسبيرغ في النرويج يومي 3 و4 أغسطس المقبل قبل أن تنتقل البطولة العالمية إلى مدينة برينديسي في إيطاليا التي تحتضن الجولة الثالثة يومي 24 و 25 أغسطس فيما تختتم المنافسات في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر المقبل في مدينة ريبادورو في البرتغال.

Advertisements

وقال حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم إن مشاركة فريق الفيكتوري تيم في البطولة تأتي ترجمة لتوجهات المؤسسة في إتاحة الفرصة للشباب والمتسابقين المواطنين لصقل مواهبهم واكتساب التجربة في مختلف الميادين وكذلك المنافسة على ألقاب كل البطولات العالمية في الرياضات البحرية.

وأضاف أن مؤسسة الفيكتوري تيم تتطلع إلى تحقيق عدد كبير من الأهداف من بينها إبراز قدرات المؤسسة في صناعة وبناء الزوارق السريعة في مختلف الفئات وذلك امتداداً لخطط مجلس الإدارة في توفير أفضل الزوارق المنافسة واستمرار نهجها في تحقيق التميز من أجل الرقم 1 عالمياً في كل المجالات. وأكد حريز المر بن حريز أن مؤسسة الفيكتوري تيم تحرص على تقديم أفضل إنتاجها من الزوارق السريعة وتعمل جاهدة على إتاحة الفرصة للأبطال من أبناء الوطن والذين أثبتوا حضوراً ونالوا التميز في الكثير من البطولات العالمية في هذا المجال من أجل صقل مهاراتهم وتأهيلهم ليكونوا جاهزين لخوض تحديات أكبر مستقبلاً في فورمولا1 أو الفئة الأولى.

وأوضح حريز المر بن حريز أن المتسابق منصور المنصوري الذي سيقود أحد زورقي المؤسسة في هذه البطولة العالمية ليس بغريب عن المشاركة فيها فقد كان له قصب المشاركة في أول ظهور للمؤسسة في هذه البطولة العام الماضي وذلك بعدما رأينا موهبته المتقدة في منافسات الجائزة العالمية -أف 4 أس- والتي توج بطلاً لها عام 2017 وهو جدير بالاستمرار والمثابرة من جديد بهدف الوصول إلى القمة في تحد آخر.

وقال إن زميله في الزورق الأخر بطلنا أحمد الفهيم فقد قدم أداء لافتاً بشهادة الجميع في منافسات الجائزة العالمية للزوارق السريعة «أف 4 أس» العام الماضي وبداية الموسم الحالي ووجوده في البطولة العالمية للزوارق السريعة «فورمولا2» يثري تجربته من أجل صقل موهبته الكبيرة والاستمرار في درب النجاح.

وأعرب حريز المر محمد بن حريز عن أمنياته القلبية أن يحالف التوفيق نجوم مؤسسة الفيكتوري تيم في مشواره العالمي الجديد مشيرا إلى أن مجلس إدارة المؤسسة لن يألو جهدا في تقديم الدعم والسند لكل المواهب من اجل الإبداع وتحقيق أفضل النتائج في المشاركات المختلفة.