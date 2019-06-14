منتخب سيدات الإمارات يدشن معسكر جورجيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادرت أمس بعثة المنتخب الوطني الأول للسيدات متوجهة إلى العاصمة الجورجية تبليسي لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 18 يونيو/‏ حزيران الجاري ضمن استعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

وسيخوض منتخب السيدات في معسكر تبليسي مباراتين وديتين أمام منتخب جورجيا اليوم الجمعة والاثنين المقبل.

وتضم قائمة المنتخب 21 لاعبة قامت باختيارهن المدربة حورية الطاهري هن: آية وليد، سارة سامح، شهد خالد، نوف العنزي، العنود العنزي، روان الحمادي، موزة المسماري، عيدة الشحي، العنود خالد، فاطمة النوبي، سلامة محمد، أمل وائل، بدرية المنصوري، نهال عبد العزيز، أمينة علي، نعيمة إبراهيم، شهد جاسم، نجلاء عيسى، صالحة راشد، عفراء ياسر، أريج الحمادي.

وقالت حورية الطاهري إن المعسكر يعتبر فرصة جيدة للوقوف على الحالة البدنية والفنية لمنتخب السيدات قبل الاستحقاقات المقبلة، مشيرة إلى أن المنتخب يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية.