إنفانتينو لا يستبعد تغييراً في «كاف»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو بوجود مشاكل في كرة القدم الإفريقية دون أن يستبعد حدوث تغيير في الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) على خلفية الأحداث الأخيرة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا واتهامات الفساد الموجهة للملجاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي. وجاءت تعليقات إنفاتينو بعد أيام من استجواب رئيس كاف من جانب شرطة مكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية في العاصمة الفرنسية باريس يوم الخميس الماضي.

وقال انفانتينو في حوار لصحيفة (ليكيب) الفرنسية: «من الواضح أن هناك مشاكل في كرة القدم الإفريقية. شاهدنا هذا في مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي».

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وأضاف «الوضع الحالي يقلقني ويقلق فيفا. الكثير من الاتحادات الوطنية في إفريقيا تطالبنا بفعل شيء ما».

وأضاف: «هناك جانب سياسي ورياضي ولن نختبئ. سنتحمل المسؤولية. بدأنا بالفعل بالحديث مع أحمد أحمد ومسؤولين أفارقة آخرين».

ولم يستبعد إنفانتينو أن يكون هناك تغيير في إدارة كاف. وقال رئيس الفيفا «سنرى. ولا أريد أن أختبئ حول التبرير القائل إنه كاف، وإنها إفريقيا وإنها لا تعني فيفا. لا، هذا يعنينا».