الوصل يسرّع الخطى لضم الأجنبي الرابع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أيمن بشير

يسرع الوصل الخطى للتعاقد مع لاعب أجنبي يكمل عقد الأجانب الأربعة، وتشير المعلومات إلى أن القادم الجديد سيكون برازيلياً، بعدما نجح «الإمبراطور» مع لاعبي «السامبا» في السنوات الأخيرة.

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وفي حال نجح التعاقد مع اللاعب البرازيلي الذي وصلت معه المفاوضات إلى مراحل متقدمة، فإن الرباعي الأجنبي للوصل سيكون من البرازيل بعد الإبقاء على فابيو دي ليما، ورونالدو مينديز، والتعاقد مع مهاجم الشارقة المميز ويلتون سواريز، علماً بأن الوصل خسر كايو كانيدو بانتقاله إلى العين، في حين لم يجدد عقد ليما فينيسوس. ويعد التعاقد مع سواريز ضربة معلم لإدارة الوصل برئاسة راشد بالهلول، ولا سيما أن المهاجم أثبت حسه التهديفي العالي، وتألقه خلال المباريات التي لعبها مع الشارقة في الموسمين الماضيين.

ويتطلع الوصل الذي يشارك في البطولة العربية للأندية الأبطال للسنة الثانية توالياً، إلى نسيان إخفاق الموسم الماضي بعد فشل كل البطولات المحلية.

يذكر أن الوصل نجح حتى الآن في انتداب ثلاثة لاعبين تم الإعلان عنهم بشكل رسمي، وهم البرازيلي ويلتون سواريز قادماً من الشارقة، والحارس محمد البيرق قادماً من اتحاد كلباء، وحميد سالمين الظهير الأيمن قادماً من الظفرة.