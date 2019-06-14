شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة منزل إيسكو وزيدان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضم مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان ولاعب وسطه الإسباني إيسكو لضحايا نجوم المستديرة الذين تعرضت منازلهم للسرقة مثل موراتا وبواتينج وألبا زبيكيه وغيرهم. وطلب نادي ريال مدريد من اللاعبين عدم نشر صور منازلهم في مواقع التواصل الاجتماعي لأنها تكون مفيدة جداً للصوص أثناء اقتحامهم الدار، ويعرف اللصوص أن اللاعب ليس في المنزل أثناء المباريات سواء المحلية منها أو الدولية من خلال متابعة الأخبار وتحديداً صور «السوشيال ميديا».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سرقة منزل إيسكو وزيدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.