ملخص مباراة مصر وتنزانيا 1-0 ضمن استعدادت الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية 2019

ملخص مباراة مصر وتنزانيا اليوم الخميس في إطار استعدادات المنتخب الوطني لكأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر خلال الفترة المقبلة والتي سوف تبدأ بعد أسبوع من الآن، وسيشارك في تلك المباراة جميع اللاعبين بإستثناء محمد صلاح الذي انضم لمعسكر الفريق يوم أمس الأربعاء ولن يلحق بتللك المواجهة

سيبدأ اللقاء في تمام الساعة 21.00 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، 22.00 بتوقيت مكة المكرمة، 19.00 بتوقيت غرينتش العالمي، ومن المتوقع أن يعلن أجيري المدير الفني للمنتخب المصري عن التشكيلة قبل بداية المواجهة بنصف ساعة مباشرةـ وسوف تقوم قناة On sport بنقل المباراة على الهواء مباشرة بتعليق المعلق الرياضي أيمن الكاشف.

وكان المدير الفني للمنتخب المصري أجيري قد استبعد كلاً من أحمد فتوح ومحمد أبو جبل قبل أيام بعد كان اختارهم في قائمة الـ 25 لاعب، وكان في وقت سابق استبعد كلاً من رمضان صبحي لاعب الأهلي وعبدالله جمعة وكهرباء من الزمالك، ويغيب عن تلك المباراة نجم مصر محمد صلاح بسبب تأخره في الأنضمام للمعسكر بسبب انتهاء موسمه الكروي متأخر عن باقي اللاعبين.

تشكيل منتخب مصر

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي، محمود علاء، أحمد حجازي، أيمن أشرف.

خط الوسط: نبيل عماد، طارق حامد، عمرو وردة، عبدالله السعيد، وليد سليمان.

المهاجم: أحمد علي.

نتيجة مباراة مصر وتنزانيا