شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح قاسم يحقق لقب بطولة أوروبا للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج الرامي المصري صلاح قاسم، بلقب بطولة أوروبا للرماية، التي استضافتها مدينة ميسينا في جنوب إيطاليا بصقلية، في إنجاز تاريخي للرماية المصرية.

وأصبح قاسم، أول رامي مصري يحصل على لقب هذه البطولة منذ إنشائها منذ 50 عامًا، ليدون اسمه بحروف من نور في تاريخ الرماية العالمية ، وحصد المركز الأول وكأس البطولة حيث حقق العلامة الكاملة 30 من أصل 30، بدون أي خطأ ،وتم رفع العلم المصري وعزف النشيد الوطني بمدينة مدينة ميسينا بجنوب إيطاليا وسط حضور أكثر من ٢٠٠ رامي من مختلف أنحاء أوروبا.

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كما حضر توزيع الجوائز رئيس الاتحاد الدولي للأطباق المروحية وكذلك رئيس الاتحاد الإيطالي للرماية ومحافظ مدينة ميسينا.

وأشاد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، بالإنجاز الكبير الذي حققه صلاح قاسم، مؤكدًا أن هذا اللقب سيضاف إلى سجل نجاحات الرماية المصرية التي بدأت عهدًا جديدًا في الألقاب على المستوى الدولي.