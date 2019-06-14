شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تطير الى أوكرانيا لإقامة معسكر خارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر اليوم سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة النسائية إلى أوكرانيا لإقامة معسكر خارجى، والمشاركة فى إحدى البطولات الدولية هناك.

ومن المقرر أن تشارك اللاعبة فى البطولة و المعسكر برفقة محمد طلبة المدر بالخاص بها، على نفقة الشركة الراعية لها

يذكر أن منتخب المصارعة الرومانية و الحرة و النسائية يعسكر فى المركز الاوليمبى بالمعادى استعدادا للبطولات المقبلة