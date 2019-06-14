شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تضمن لقب الرجال.. أبو الغار يتأهل لمواجهة عبد الجواد فى نهائي CIB للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمنت مصر لقب الرجال ببطولة CIB الدولية للاسكواش بعد تأهل الثنائي طارق مؤمن ومحمد أبو الغار إلى المباراة النهائية من البطولة التي ينظمها وادي دجلة . وفاز كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الرابع عالميا على مواطنه محمد الشوربجي المصنف الثاني في مباراة نصف النهائي بشوطين نظيفين في مباراة استغرقت 28 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-2 . Advertisements فيما فاز محمد أبو الغار المصنف الثامن على طارق مؤمن المصنف الثالث بشوطين نظيفين في مباراة استغرقت 55 دقيقة ليتأهل إلى مواجهة عبد الجواد في النهائي وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-5, 11-8. وتصنف بطولة CIB بفئة البطولات البلاتينية وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش، حيث تقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 162 ألف دولار للرجال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تضمن لقب الرجال.. أبو الغار يتأهل لمواجهة عبد الجواد فى نهائي CIB للاسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.