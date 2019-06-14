شكرا لقرائتكم خبر عن والد المحمدى بعد إحراز نجله هدفًا فى تنزانيا: رسم الفرحة على وجوهنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المحمدى عيسى، والد اللاعب الدولى أحمد المحمدى كابتن منتخب مصر، والمحترف فى صفوف نادى"آستون فيلا" الإنجليزى، عن فرحته بإحراز نجله هدف الفوز للمنتخب المصرى فى المباراة التى جمعته مع منتخب تنزانيا.



وأكد والد كابتن منتخب مصر، لـ"الخليج 365"، أن هدف نجله أثلج قلوب أبناء القرية، الذين كانوا يشاهدون المباراة فى المقاهى وداخل مركز شباب القرية، مؤكدًا أن أبناء القرية أعربوا عن سعادتهم بفوز المنتخب بهدف ابن قريتهم.



وطالب والد المحمدى اللاعب بالتركيز خلال الفترة القادمة، وبذل قصارى جهده وباقى زملائه لقيادة المنتخب للفوز بالبطولة، متمنيًا أن يفوز المنتخب الوطنى بكأس البطولة ويرفع كابتن المنتخب الكأس ورسم الفرحة على وجوهه الملايين.



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أما أميرة المحمدى، شقيقته الكبرى، فأعربت عن فرحتها وسعادتها بفوز المنتخب قائلة: إن وسعادتها لا توصف خاصه أن شقيقها هو من أحرز هدف الفوز للمنتخب، متمنية أن يفوز المنتخب بالبطولة، ويرفع شقيقها الكأس على أرض مصر.



وكان قد حقق منتخب مصر فوز صعب على تنزانيا بهدف دون رد فى اللقاء الودي الذى جمع الفريقين باستاد برج العرب ضمن استعدادات الفريقين لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.