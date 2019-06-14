شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف وملخص مباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب مصر فوز صعب على تنزانيا بهدف دون رد فى اللقاء الودي الذى جمع الفريقين باستاد برج العرب ضمن استعدادات الفريقين لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل. هدف أحمد المحمدى فرصة منتخب تنزانيا فرصة عبد الله السعيد مغادرة محمد صلاح ملعب اللقاء

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